أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أحد المعسكرات التابعة للجيش شهدت صباح (الأحد)، وفاة أحد منتسبيها، إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه.

وأكدت في بيان عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنه «تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الاختصاص المعنية، وجارٍ التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة».

وأهابت بوسائل الإعلام ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية، المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، للإجابة وتوضيح أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.