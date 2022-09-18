عززت شركة ذيب لتأجير السيارات، أسطول سياراتها بـ2160 سيارة سوزوكي ديزاير موديلات 2022 2023، من شركة «نجيب أوتو»، الوكيل المعتمد لسيارات سوزوكي في السعودية، لتنضم إلى مجموعة أسطول سيارات «ذيب لتأجير السيارات»، حيث يتماشى ذلك مع نهج الشركة المتمثل في التجديد المستمر، وبصورة متوالية لأسطول سياراتها، تلبية لرغبات عملائها في مناطق المملكة المختلفة.

ويأتي انضمام سيارات سوزوكي ديزاير، كخطوة متقدمة تصب ضمن إطار التنوع الذي تتبعه «ذيب لتأجير السيارات»، بالاستحواذ على مختلف أنواع السيارات، ضمن إستراتيجيتها المستمرة، كما يأتي استمرارا لجهود الشركة الهادفة لتجديد أسطول سياراتها بصورة دورية ومستدامة، لمقابلة ارتفاع الطلب على التأجير من قبل الشركات وقطاع الأعمال، والأفراد، سيما بعد قيام الشركة خلال الفترة الماضية بافتتاح عدد كبير من فروعها الجديدة بعدد من مدن ومحافظات المملكة.

من جهة ثانية، قامت شركة «نجيب أوتو»، الوكيل المعتمد لسيارات سوزوكي في السعودية، بتكريم «شركة ذيب لتأجير السيارات»، حيث قدم الشيخ نجيب عبداللطيف العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة نجيب العيسى القابضة»، درعا لتوثيق الشراكة طويلة الأمد إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ذيب لتأجير السيارات»، الأستاذ نايف بن محمد الذييب، بحضور عدد كبير من منسوبي الشركتين، في المقر الرئيسي لـ«شركة ذيب لتأجير السيارات» في الرياض.

وتعليقا على ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «ذيب لتأجير السيارات»، قائلا «تواصل الشركة دعم أسطول سياراتها بمختلف أنواع السيارات، حيث تصب الـ2160 سيارة سوزوكي ديزاير من موديلات 2022 و2023، التي تم استلام جزء منها، ضمن جهودنا في التحديث المتواصل لسياراتنا، لمواجهة الطلب المتزايد من جانب عملائنا على تأجير مختلف أنواع السيارات».

وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، واحدة من الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها في الحصول على مجموعة من الشهادات العالمية، وهي شهادة الايزو العالمية رقم 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الايزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الايزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حاليا لأكثر من 24 ألف مركبة.