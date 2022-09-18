تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ(92) للمملكة، تعلن «دلة البركة» يوم الأربعاء القادم 21 سبتمبر قائمة الطلاب والطالبات المتأهلين للدفعة الأولى من برنامج «نوابغ المستقبل»، وذلك في مقر الشركة بمركز صالح كامل للأعمال، وتم اختيار الدفعة الأولى بعد اجتياز عدة مراحل تقييمية تضمنت اختبارات للكفاءات الأساسية ومقابلات شخصية.

وتمكن 158 طالبًا وطالبة من الأوائل في سبع جامعات سعودية، من مختلف مناطق المملكة، من اجتياز الترشيحات الأولية للمشاركة في البرنامج، الذي أطلقته «دلة البركة» بالتعاون مع مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية.

ويهدف برنامج «نوابغ المستقبل» إلى تأهيل وتمكين النوابغ من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات؛ بهدف الاستثمار في مواهبهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية لاستكمال الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية.

ويأتي البرنامج تجسيدا لمستهدفات برنامج «تنمية القدرات البشرية»؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وجاء بعد دراسة تحليلية لاحتياجات المملكة في المرحلة المقبلة، وتحديد عدد من التخصصات المطلوبة، واختيار أفضل برامج الماجستير العالمية المرتبطة بهذه التخصصات من عدة جامعات، بناءً على الترتيب الدولي للبرنامج والجامعة، ومدى ارتباطها بالتخصص المطلوب.