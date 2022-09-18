بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك فونت، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس غابرييل، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك فونت، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس غابرييل، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.