طالب عدد من الأهالي بهجرة مرخ التابعة لمحافظة أملج بصيانة الطريق الذي يربط هجرة مرخ بمحافظة أملج، بعد أن أصبح مكسراً وتشوبه التلفيات لسنوات طويلة؛ ما يؤثر على سير المركبات وتعرضها للخطر؛ بسبب الأمطار والسيول والرياح.وأكدوا أن آمالهم معلقة بالاهتمام والتوجيه بالصيانة بأسرع وقت ممكن، إذ إن ما تبقى من الطريق حوالى 15 كيلومتراً.وأوضح المواطن أحمد المرواني لـ«عكاظ» أنه يسلك الطريق شبه يومي، ويعاني من تكسره والحفر والانهيارات الأرضية خلال ذهابه لمحافظة أملج. مطالباً المسؤولين بالنظر ومعالجة الطريق وصيانته، مؤكداً كثافة المركبات التي تسلكه يومياً حاملةً المواطنين الذاهبين إلى أملج.وقال المواطنان عايد المرواني، ومحمد المرواني: «أصبح الطريق متهالكاً بسبب الأمطار والسيول؛ ما يشكل خطراً كبيراً على المركبات، خصوصاً في وقت المساء، والطريق يسلكه الكثير من المواطنين يومياً، خصوصاً الطلاب الذين يتوجهون كل صباح لمدارسهم، ونطالب وزارة النقل بربط طريق هجرة مرخ بالطريق العام بمواصفات تراعي طبيعة التضاريس».