أكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع جمهورية كازاخستان في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي.جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية (نور سلطان) مفتي جمهورية كازاخستان الشيخ نوريزباي حاج تاغانولى أوتبينوف، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد المملكة بمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية. ونوه مفتي جمهورية كازاخستان، من جانبه، بالجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مثمنًا جهود المملكة الإنسانية في مساعدة شعوب العالم.وجرى في ختام اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.