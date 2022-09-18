علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيحدد غداً مصير الأندية الأدبية، عبر مناقشته التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1443/1442.وبحسب مصادر شورية تتمسك اللجنة الثقافية في المجلس بإبقاء الأندية الأدبية على ما هي عليه من دور ومهمات؛ لخدمة الثقافة الصلبة، ورعاية الثقافة والأدب في كل منطقة، وفتح مجال للمثقفين والمبدعين للإسهام في المنتج الثقافي، وحفظ حقوقهم المادية والأدبية.ويستأنف المجلس، إثر الإجازة السنوية، عقد جلساته (الخمسين، والحادية والخمسين، والثانية والخمسين) من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، لمناقشة تقارير حيوية، ويصوت على عدد من التوصيات التي تقدمها لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة تجاه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1442. ويفتح المجلس ملف العمل عن بُعد، وإجراءاته، إضافةً إلى مدى تفعيل مؤشر الرضا عن برنامج جودة الحياة في قطاع الأعمال، فيما يطالب المجلس وزارة الموارد البشرية بإعداد منصات تضم أسماء وبيانات خريجي وخريجات الجامعات لتجسير الفجوات بينهم وبين سوق العمل.يناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1443/1442، ومطالبة لجنة الطاقة والصناعة بشأن إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني.ويستعرض المجلس آراء لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي للعام المالي 1443/1442. ويستعرض تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1443/1442، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1441/1440. خصص المجلس أعمال جلسته العادية الثانية والخمسين التي تنعقد الأربعاء لإعادة تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية أعضائها للسنة الثالثة من أعمال الدورة الثامنة، ورؤساء اللجان والنواب، عملًا بالمادة (19) من نظام المجلس، وتطبيقًا لقواعد عمل المجلس واللجان، إذ نظمت المادتان (47،48) تكوين المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة وتسمية أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائبه وذلك بموافقة الأغلبية، وحددت المدة الخاصة باللجان ورؤسائها بعام واحد.ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443/1442، فيما تقدم اللجنة الصحية تقريرها بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1443/1442، لمناقشته خلال الجلسة، وتقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1442، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1443/1442، فيما تقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1443/1442. ويتضمن جدول أعمال الجلسات عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.