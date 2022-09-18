أشعرت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، سكان المناطق العشوائية في «أم السلم» و«كيلو 14»؛ تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 15 أكتوبر القادم، إذ يعدان آخر الأحياء العشوائية المزالة في المرحلة الأولى. وأكدت مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، التي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.وبينت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 30 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا، وبانتهاء أعمال إزالة «أم السلم» و«كيلو 14» سيتم الانتهاء من أعمال إزالة جميع الأحياء المعلن عنها.