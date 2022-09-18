يباشر عُمد الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، التي قررت لجنة الأحياء العشوائية إزالتها في مراكز الشرطة، وفي مقر اللجنة الكائن بالمطار القديم، خلال فترتين؛ صباحية ومسائية، وذلك لإنهاء إجراءات المواطنين ملاك العقارات المنزوعة؛ تمهيدًا لاستلام تعويضاتهم أو تسهيل الحصول على سكن مؤقت من خلال اللجنة.وقال عمدة حي السبيل الشرقي خالد الذيابي لـ«عكاظ»: «العُمد يداومون على فترتين صباحية ومسائية، ويتم خلالهما استقبال المواطنين، الذين يحتاجون مراجعة العمد للتصديق على أوراقهم والتعريف عليهم؛ لاستكمال أوراقهم»، داعيًا مُلاك العقارات المنزوعة في حي السبيل والأحياء الأخرى إلى استيفاء واستكمال أوراقهم وتقديم المستندات المطلوبة قبل مراجعة عمدة الحي حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت.من جهتها، أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، الأسبوع الماضي، دفع الإيجار لما يزيد على 19 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 432 مليوناً و500 ألف ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.وأوضحت اللجنة أن الدولة تُقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم، ويأتي في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 19.893 أسرة، كما وظف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 96 ألف خدمة شملت السلال الغذائية، وسقيا الماء، والوجبات، والأدوية، وحليب الأطفال، ونقل العفش.