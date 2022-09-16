أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حاجتها إلى وكلاء ووكيلات للمدارس بمراحلها الثلاث من شاغلي الوظائف التعليمية، كما طالبت الإدارة بسرعة رفع ملفات المرشحين والمرشحات إلى مكاتب التعليم في موعد أقصاه الثلاثاء القادم.

وبينت الإدارة أنه يتعين أن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التدريس وعلى رتبة معلم ممارس وأن يكون حاصلًا على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن ممتاز في السنتين الأخيرتين وأن تكون له مشاركات فاعلة في المجال المرشح له وأن يكون ملماً باستخدام الحاسب الآلي في مجال عمله وأن يكون متعاوناً مع إدارة المدرسة وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المدرسة وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المجال المرشح له وأن يكون حاصلًا على دورات تدريبية في المجال المرشح له وأن يكون لديه معرفة بأهداف التعليم وأن يجتاز الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

وتضمنت الشروط الصفات الشخصية والمتمثلة في القدوة الحسنة وعدم وجود ملحوظات سلبية على سيرته الشخصية السلوكية والتربوية والمهنية وسلامة الفكر والمنهج والرغبة في تطوير الذات والتعامل التربوي الإيجابي في المواقف التربوية والقدرة على تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين والاتزان الانفعالي وسلامة الحواس (السمع والبصر) وسلامة الجسم من الإعاقات والأمراض المعيقة عن أداء العمل والقدرة على الحوار والإقناع والقدرة على تحديد الأولويات المهنية.