استطاعت محاكم الأحوال الشخصية في المملكة تقليص مدة إغلاق القضايا بنسبة نحو 45% خلال شهر أغسطس 2022، مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي، ما أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة.

وبحسب مؤشرات وزارة العدل فإن مدة إغلاق القضية خلال أغسطس 2022 بلغت 34 يومًا، بينما كانت 76 يومًا في أغسطس من العام الماضي.

كما أسهم إصدار نظام الأحوال الشخصية ودخوله حيز التنفيذ بشكل كبير في غياب التفاوت في الأحكام، وسرعة حسم الكثير من القضايا خلال جلسة واحدة، مثل قضايا انفصال الزوجين وما يترتب على الانفصال من نفقة وحضانة وزيارة وغيرها.

يذكر أن نظام الأحوال الشخصية يتكون من 252 مادة، على 8 أبواب، موزعة على 25 فصلاً شملت كل ما يمس الأحوال الشخصية، وتوزعت على الزواج، وآثار عقد الزواج، والفرقة بين الزوجين، وآثار الفرقة بين الزوجين، والوصاية والولاية، والوصية، والتركة والإرث، وأخيرًا باب للأحكام الختامية تكون من 7 مواد.

وحدد نظام الأحوال الشخصية حقوقًا مشتركة بين الزوجين، وذلك ضمن (الفصل الرابع) من الباب الأول المعنون بـ«الزواج»، حيث ألزم كلاً من الزوجين بحقوق الآخر، في الوقت الذي حدد الحالة التي يحق فيها للزوجة الامتناع عن الدخول أو الانتقال إلى بيت الزوجية، وهي عدم قبض ثمن المهر، وعدم تهيئة سكن مناسب، مع أحقيتها بالنفقة خلال هذه المدة.