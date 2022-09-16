يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم غد السبت، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة للمهرجان، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أسمى آيات الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد حرصه على رفعة وازدهار الحركة الرياضية في المملكة عموماً ورياضة الآباء والأجداد خصوصاً، مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة تُعد تتويجاً لجميع الرياضيين ومحبي رياضة الهجن مع اختتام النسخة الرابعة من المهرجان الذي يُعد الأضخم على مستوى العالم.

وحظيت النسخة الحالية من مهرجان ولي العهد للهجن التي انطلقت في الـ23 من يوليو الماضي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، بينما جاء السباق على فئات عدة في مرحلته التمهيدية، وهي فئة «المفاريد، والحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط الماراثون». وجاءت المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: «الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط رموز الحيل، والزمول»، حيث شكلت هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.

ويحقق مهرجان ولي العهد للهجن عوائد اقتصادية من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي وتعزز الوطنية، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة، بينما تركز الفعاليات في نسخ المهرجان كافة على تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.