يتفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يومي السبت والأحد القادمين مزارع الورد الطائفي حيث يزور الفضلي عددا من مزارع الورد الطائفي ومعامل التقطير ومتاجر بيع منتجات الورد، والاطلاع على الجلسات التي تطل على المزارع لخدمة الزوار والتي تنتشر في مركزي الهدا والشفا. ويشاهد الوزير الفضلي طريقة استخلاص الزيوت العطرية ومياه الورد الطائفي الذي تشتهر بها مزارع الشفا والهدا خلال زيارته لها.

ويقف الفضلي خلال زيارته على عدد من المزارع في بني مالك جنوب الطائف ويزور معرض اللوز البجلي والصناعة التحويلية لدبس الرمان، ويشاهد السياحة الريفية التي استطاعت مزارع بني مالك استقطاب الكثير من الزوار والسياح لها وتطويرها من خلال الأعمال المنفذة في تلك المزارع.

وسيلتقي الوزير عددا من المزارعين ويطلع على عدد من الخزانات وأشياب المياه في الطائف وأشياب المياه في بني سعد وغزايل حيث يتطلع أهالي قرى بني سعد لإنهاء معاناتهم مع المياه واستبدال «الشيب اليتيم» في السحن بخزانات للمياه تخدم سكان أكثر من ٣٥٠ قرية وتوقف رحيلهم إلى المحافظات المجاورة، إذ يعد نقص المياه أحد أسباب هجرتهم، مؤكدين أن الوعود التي قطعتها الوزارة طوال السنوات الماضية لم تتحقق ويتطلعون لتحقيقها خلال زيارة الوزير.