اختتم (الخميس) مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقام برعاية ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان، وانطلقت أعماله (الثلاثاء) الماضي تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي، ورؤساء كبرى الشركات التقنية في العالم، وذلك بمقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.وتؤكد رعاية ولي العهد للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية حرصه على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية للمملكة العربية السعودية، وأن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.وواصلت جلسات اليوم الأخير من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي ‏رحلة المستقبل في الذكاء الاصطناعي وتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في هذا المجال.