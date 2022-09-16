أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدء الدراسة السريرية للكشف عن اعتلال الشبكية السكري باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) وشركة «لين»، وذلك خلال جلسة حوارية عقدت في المؤتمر، ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض.ويعد اعتلال الشبكية السكري من أهم مسببات فقدان البصر في المملكة نظراً إلى ارتباطه بمرض السكري. ويعد الكشف المبكر عن هذا المرض مهماً لتلافي مضاعفاته في وقت متأخر.وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي أن هذه الخطوة نتيجة لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي بين الجهات الأربع المشاركة في الدراسة السريرية على تجربة التقنية في العيادات المحلية على أن يتم إطلاق برنامج كشفي موسع عن المرض باستخدام التقنية ذاتها في المستقبل القريب.من جهته، أكد المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكارية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري أن الإعلان عن الدراسة السريرية يعد أحدث منتجات التعاون بين القطاع الصحي والقطاع التقني في المملكة، مبيناً أن «سدايا» تسعى لتعزيز ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.