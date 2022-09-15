زار النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب والوفد المرافق له اليوم مقر المحكمة العليا في جمهورية الجزائر، وكان في استقباله رئيس المحكمة السيد ماموني الطاهر.

واستهل الطاهر اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات السعودية الجزائرية وأوجه الترابط بين النظام القضائي في المملكة والقضاء الجزائري.

وأكد المعجب على أخوة البلدين الشقيقين، منوهاً إلى متانة العمل القضائي في المملكة واستقلاليته والدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة.

وتم خلال الزيارة إلقاء عرض موجز عن المحكمة العليا وهيكلتها وعن الحوكمة الإلكترونية للملفات القضائية ورقمنتها، كما اطلع المعجب على مباني المحكمة العليا وقاعاتها.

حضر الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.