وضع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، حجر الأساس لـ46 مشروعاً لأمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها ومشاريع الإسكان التنموي، بتكلفة إجمالية بلغت (754.133.143) ريالاً.

ونوه أمير جازان بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، داعياً إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.

وشمل التدشين مشاريع معالجة التشوه البصري بقيمة إجمالية بلغت (76.442.927) ريالاً، ومشاريع سفلتة مخططات المنح بقيمة بلغت (62.743.205) ريالات، إضافة إلى مشروع استكمال وتجهيز مبنى أمانة المنطقة بقيمة (25.857.337) ريالاً، كما شمل التدشين مشاريع سفلتة الطرق بقيمة (43.923.111) ريالاً، ومشاريع النظافة بقيمة (176.178.024) ريالاً، إلى جانب مشاريع الإسكان التنموي بقيمة (368.988.539) ريالاً.

من جانبه، بيَّن ماجد الحقيل أن الوزارة مستمرة في دعم مشاريع الأمانة والبلديات والإسكان في المنطقة؛ تلبيةً لتطلعات المواطنين والمقيمين، مقدماً شكره لأمير جازان على دعمه لمختلف المشاريع البلدية في المنطقة.

وتطرق إلى مستقبل مشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان وموقعها المميز على الشريط الساحلي بجانب مطار جازان الجديد، والتي صُمِّمت كواجهة بحرية مميزة لتكون مركزاً سياحياً وترفيهياً وسكنياً لمنطقة جازان، بما يحقق سبل الرفاهية للمواطن والمقيم، ويعزز جودة الحياة، ويسهم في زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة.