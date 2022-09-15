جرى اتصال هاتفي اليوم (الخميس) بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملك تشارلز الثالث.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص العزاء وصادق المواساة لجلالته والأسرة الكريمة وللشعب البريطاني في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين جلالته باعتلاء العرش، متمنياً له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعاً لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وقد عبر جلالة الملك تشارلز عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيلة، مؤكدا حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.