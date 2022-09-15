كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام عزم المركز امتلاك طائرات خاصة ببرنامج الاستمطار الصناعي خلال العام المقبل، وذلك بعد الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.

وبين الدكتور غلام لـ"عكاظ" أن تقنية الاستمطار التي تم تدشين عملياتها التشغيلية لبرنامج استمطار السُّحب في المرحلة الأولى للبرنامج تشمل مناطق «الرياض والقصيم وحائل»، في حين تتضمن المرحلة الثانية مناطق «عسير والباحة والطائف»، حققت المرجو منها.

وأضاف غلام: يعتزم المركز التوسع في عمليات الاستمطار التي دخلت حيز الاهتمام لدول بعض دول الجوار والتي طلبت الاطلاع على ما تحقق ما يفتح خلال المرحلة القادمة التطلعات نحو التوسع في هذا المجال استثماريا في دول الجوار.

هذا ودشن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي يعد أضخم مركز إعلامي مختص بالطقس والمناخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام.

وتضمنت فعاليات تدشين المركز إطلاق حزمة من الخدمات التفاعلية للمستفيدين، تشمل خدمة «واتساب» التفاعلية، التي سيقدم المركز من خلالها خدمات متعددة يستفيد منها المشتركون، وتشمل حالة الطقس اليومية، والإنذار المبكر، وأخبار المركز، والبرامج التوعوية، والنشرات الخاصة، إضافة إلى المعلومات المناخية.

ويأتي تدشين المركز الإعلامي في إطار سعي المركز الوطني للأرصاد لتقديم خدمات إعلامية متميزة للجمهور العام، وللجهات المستفيدة المختلفة، باستخدام التقنيات الحديثة، وعبر قنوات ووسائل الاتصال الرقمية التفاعلية، وعلى مدار الساعة.

ويسعى المركز الإعلامي إلى الإسهام في زيادة الثقافة الأرصادية للمجتمع، عبر قسم التوعية والتطوع بالمركز، من خلال إنتاج مواد توعوية وتثقيفية، في استديو المركز المجهز بأحدث التقنيات والمعدات، والتي تزيد من الوعي المجتمعي بمخاطر بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بالطقس والمناخ، وتشرح الظواهر الجوية ومصطلحاتها، بأسلوب جذاب يبسط المعلومات الأرصادية للمستفيدين.