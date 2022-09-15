أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 108 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 108 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 814937 حالة، من بينها 3555 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 36 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 802069 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9324 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.