أكد المتخصص والخبير حسان القهوجي زيادة الإقبال، بعد تعافي الأسواق بشكل عام بنسبة 60%، على عمل الخزائن والرفوف واستغلال المساحات بطرق ذكيه في المنازل والشقق، ولم يقتصر الحال على المنازل فقط، بل امتد للشركات والمكاتب التي تحرص على وضع هويتها بشكل واضح في مكاتبها وخزائنها وصالات الاستقبال والكونترات والاستقبال.

لافتاً إلى أن مسالة اختيار وتصميم غرف النوم والمداخل بالمنازل أصبحت هاجس كل أسرة بالمجتمع السعودي لإيجاد البيئة والمناخ المناسب لهم في المنزل وعدم أخذ الخزائن الجاهزة التي أصبحت من الماضي، بينما حفزت التصاميم الحديثة وتلبية الرغبات بالألوان والأخشاب إقبال العائلات والأفراد كذلك للتجديد في أهم بيئة وهي المنزل المكان الخاص للراحة والاستجمام.

وأضاف القهوجي أن زيادة وعي السعوديين وإدراكهم بأهمية الخزائن واستغلال المساحات ساهم في انتشار الشركات والمعارض في هذا المجال خصوصاً في العاصمة الرياض ومدينتي جده والدمام.

مشيراً إلى أن فكرة الخزائن واستغلال المساحات بدأت في السوق السعودية عام 1998م، وكانت تقتصر على الطبقة المخملية والقصور، وهي في نشأتها وانتشارها كانت فكرة كنديه ومن ثم تطورت الفكرة من قبل شركات المانية متخصصة في هذا المجال، وفي العام 2003 بدأت تنتشر معارض الخزائن في السوق السعودية بشكل محدود وزاد الإقبال عليها بنسبة 30%، وفي العام 2013 أصبحت خياراً استراتيجياً مهماً لكل منزل وعائلة، ولكن في العام 2017 م ارتفعت أسعار الخزائن والأخشاب والقطع المستخدمة بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تراجع هذه السوق وبعدها أزمة جائحة كورونا التي زادت من ركود هذا القطاع وبدأ السوق في التعافي في العام 2021 ليعود مجدداً، وتكمن المنافسة بين شركات هذا القطاع في الأسعار وليس الجودة، وذلك لأن جودة الأخشاب حسب مصدر الشركة ونوعية الخشب.

ووضح القهوجي أن غرف النوم تمثل 80% من حجم عمل الخزائن بالمملكة و20% متمم أعمال في المداخل والصالات، ويأتي بعدها الشركات والمكاتب التي تركز على استغلال المساحات بديكورات وخزائن غير تقليدية.

وكشف أن معارض وشركات الخزائن بدأت في الانتشار في مختلف مناطق المملكة ومع الانتشار العمراني الكبير خصوصاً شقق التمليك.

يذكر أن شركة الخزائن الراقية تأسست منذ عام 2000م في العاصمة الرياض، ولديها فريق متخصص من المهندسين والمبتكرين، وتعتبر من أوائل الشركات في هذا المجال، وهي تسير وفق خطى ثابته ومدروسة، وتستخدم أفضل المنتجات العالمية والراقية، كما أنها تعطي ضماناً لمدة 10 سنوات على منتجاتها. ولديها فرعان في العاصمة الرياض في طريق التخصصي وطريق الملك عبدالعزيز، كما أنها تعمل مع عملاء ومندوبين لها في مختلف مناطق المملكة.