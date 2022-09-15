حددت وزارة التعليم، آلية تقويم المواد الدراسية ذات الشقين العملي والشفهي بالمراحل الدراسية الثلاث خلال العام الدراسي الحالي.واشترطت المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب لهذا العام للنجاح في المواد ذات الجانبين الحصول على النسبة الشرطية (٢٠٪) في الجانب المحدد حسب طبيعة المادة، ويتم احتساب النسبة الشرطية للمواد ذات الجانبين على النحو التالي في مادة اللغة الإنجليزية لصفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس) ٢٠٪ للاختبار التحريري، وفي مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة ٢٠٪ للاختبار التحريري، وفي مادة المهارات الرقمية ٢٠٪ من مجموع الاختبارين العملي والتحريري، وفي المرحلة الثانوية لنظام المقررات في مادة اللغة الإنجليزية الحصول على ٢٠٪ في الاختبار التحريري وفي مواد العلوم الطبيعية والحاسب الآلي والبحث ومصادر المعلومات الحصول على ٢٠٪ من مجموع الاختبارين العملي والتحريري، وفي المرحلة الثانوية لنظام المسارات في مادة اللغة الإنجليزية الحصول على ٢٠٪ في الاختبار التحريري، وفي مادتي العلوم الطبيعية والتقنية الرقمية الحصول على ٢٠٪ من مجموع الاختبارين العملي والتحريري.وأكدت الوزارة، أن موعد اختبار الطالب المكمل في المادة التي لها جانبان (عملي/‏‏ شفهي) وتحريري يكون في اختبارات (الدور الثاني/‏‏ المواد المحمولة/‏‏ التعثر) في الجانب العملي أو الشفهي في نفس موعد اختبار المادة وبعد أدائه اختبارها تحريرياً، ويؤدي الطالب اختبار المواد المحمولة في المرحلة الثانوية في المواد ذات الجانبين التي تقل فيها درجة الجانب العملي عن نصف درجة الاختبار النهائي في الجانب النظري (التحريري) فقط دون العملي، مع الاحتفاظ بدرجة العملي على أن يجرى اختبار الجانبين تحريرياً إذا تعذر القيام بالاختبار العملي/‏‏ الشفهي لأي سبب من الأسباب بالتنسيق مع القسم في إدارة الإشراف التربوي أو مكتب التعليم.