كشف المدير التنفيذي للتمكين والإشراف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني لـ«عكاظ»، بدء تطبيق المعايير الجديدة لتغطية جراحات السمنة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022، ويشمل ذلك مستفيدي التأمين الصحي الخاص أصحاب الوثائق الجديدة والمجددة من هذا التاريخ وما بعده، وفق ما تتضمنه حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة، مشيرًا إلى أن أهلية التغطية التأمينية لإجراءات وعمليات السمنة في حال تجاوز كتلة الجسم 40 وأعلى دون مضاعفات، أو كتلة الجسم 35 وأعلى في حال وجود أمراض مزمنة مصاحبة، مبينًا أن التغطية التأمينية لعمليات السمنة تهدف إلى وضع خيارات أكثر وأنسب لمستفيدي الضمان الصحي في مساعي المجلس للتقليل من معدلات السمنة، ويعتمد تراجع معدلات السمنة ليس فقط على العمليات ولكن على عوامل أخرى مثل تغيير نمط الحياه مثل التقليل من السكريات والدهون والحفاظ على ممارسة الرياضة المناسبة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وغيرها من العوامل، مؤكدًا أن التغطية التأمينية تشمل جميع الفئات العمرية؛ وذلك حسب ما تنص عليه أفضل الممارسات الإكلينيكية، حيث إن عمليات السمنة تُجرى استنادًا على المعايير الأهلية المعتمدة على أفضل البراهين والأدلة الإكلينيكية الدولية والدليل السعودي الإرشادي لجراحة السمنة والأيض.