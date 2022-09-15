دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة التأكد من تسجيل مبيدات الصحة العامة قبل شراء المنتج، وذلك بسبب أن تلك المنتجات غير المسجلة لم يتم تقييمها ولم تخضع للدراسة للتأكد من فعاليتها وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.وأشارت «الهيئة» في بيانها أمس، إلى أن منتج مبيد الصحة العامة المسجل يحتوي على ملصق يتضمن رقم التسجيل لديها، كما يمكن التحقق من وجود اسم المنتج ورقم تسجيله على قائمة مبيدات الصحة العامة المنشورة على موقع «الغذاء والدواء» الإلكتروني عبر الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏www.sfda.gov.sa/‏‏‏ar/‏‏‏informationlist/‏‏‏65748.ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها «الهيئة» عن مبيدات الصحة العامة؛ بهدف رفع وعي المجتمع للتعامل الآمن معها، والحد من الآثار الجانبية لها على صحة الانسان والبيئة.وتغطي الحملة موضوعات ومحاور عدة تقدم من خلالها نصائح وتوجيهات إرشادية يتم بثها على منصات الغذاء والدواء في شبكات التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر شريحة من المجتمع.ومن المواضيع التي تستهدفها الحملة التوعوية، التعريف بخطورة المبيدات والحد منها، وبعض الطرق لتجنب ظهور بعض الآفات الشائعة مثل القوارض والنمل، ووسائل الحماية من التعرض الحاد للمبيدات كارتداء الملابس الواقية والتعريف بأهميتها، والإرشادات الأساسية للحد من التسمم بالمبيدات خاصة بين الأطفال.وتشمل إرشادات ونصائح التعامل الآمن مع مبيد الصحة العامة قبل وأثناء وبعد الاستخدام، وشرح العلامات الإرشادية أو الكلمات الدالة على درجة سمية وخطورة المبيد، ومقاومة الآفات للمبيدات وبعض الممارسات التي تؤدي لذلك، وإرشادات التخزين، وطرق وأعراض التسمم بالمبيد والإسعافات الأولية في تلك الحالات، وغيرها من المواضيع.