أكد المتحدثون في جلسة «الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من شركات ناشئة إلى شركات تعاونية» التي عقدت، أمس، ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي قدر بنحو 65 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك بحسب تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، أمس. وأشار المتحدثون إلى أهمية تعاون الشركات الناشئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الإمكانات ومواكبة النمو العالمي في هذا المجال، إضافة إلى كيفية ضمان استفادة البشر والمدن والنظم البيئية والمجتمعات من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتطرقوا إلى كيفية استثمار الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات في شركات التقنيات والذكاء الاصطناعي، وما يضيفه من فائدة على المستوى الاقتصادي.وتناولوا في مداخلاتهم تحديات البحث والنشر التي تواجهها الشركات في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض الحلول والأساليب التي استخدمت لمواجهة المشاكل التي تمت في السابق.