اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل على منصة «صحة»، لقبول الإجازات المرضية من خارج المملكة.



وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة بالتعاون مع وزارة الصحة، بحيث يتم من خلالها التعامل مع تقارير الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة، مشيرة إلى أنه يتعين على الموظف الحاصل على تقرير إجازة مرضية صادرة من جهة صحية خارج المملكة، أن يقوم أولاً بتصديقها من الممثليات السعودية في الخارج، ثم إرسالها إلى جهة عمله ورقياً أو إلكترونياً، على أن تقوم الجهة - وفقاً للإجراءات والضوابط الواردة في الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية - بإدخال تقرير الإجازة المرضية في منصة «صحة»، واستكمال الإجراءات الآلية المتبعة بإحالتها إلى الهيئة الطبية العامة، ليتم النظر في مدى اعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراء، وإبلاغ الموظف بشأنه.