يطلق الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني الأحد القادم 18-9-2022 مؤتمر مانشستر لأبحاث النخبة من الطلبة والطالبات المبتعثين من جامعات المملكة العربية السعودية في جامعات المملكة المتحدة.

ويهدف المؤتمر الذي بلغ عدد المشاركات فيه 35 مشاركة من 16 جامعة في المملكة المتحدة إلى تسليط الضوء على الطلبة المبدعين والمتميزين من المبتعثين من خلال مشاركتهم بأحدث مشاريعهم البحثية في مختلف المجالات بهدف نشر المعرفة والعلوم بين الطلبة وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الابتعاث كتحقيق التعاون والشراكة بين المجاميع البحثية السعودية وترسيخ مفهوم البحث لدى الطلبة وطرق عرضه في الأوساط الأكاديمية وتقوية مهارة التواصل العلمي لدى الباحثين، وكذلك تأسيس الأفق التعاونية.

وينقسم المؤتمر إلى العرض الشفهي والملصق البحثي ويضم فروع العلوم الطبية والعلوم الطبيعية والعلوم الهندسية والإنسانية والتقنية، ويتوقع أن يكون المؤتمر الأكبر شاملا جميع التخصصات والأبحاث المميزة.