أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم برنامج فصول الموهوبين والموهوبات بمدارسها للعام الدراسي 1444هـ،والتي تضم 3600 طالب وطالبة في 150 فصلاً دراسياً تتوزع على أكثر من 70 مدرسة للبنين والبنات بتعليم جدة.

ورعى حفل إطلاق فصول الموهبة الذي نظمته إدارة الموهوبين (بنين - بنات) على مسرح الإدارة، مدير عام تعليم جدة الدكتور نايف الزارع، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية (بنين - بنات) ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومدارس فصول الموهبة.

وأكد في كلمته خلال الحفل أن الاهتمام بالموهوبين والموهوبات يأتي امتدادا للرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم بشكل عام والموهوبين على وجه الخصوص، حيث يحظى الطلاب والطالبات في فصول الموهبة بالرعاية المميزة والبرامج النوعية التي تصقل قدراتهم وتنمي مواهبهم وتوجه إبداعاتهم، مشيراً إلى أن تعليم جدة يسعى للتوسع في افتتاح هذه الفصول والتركيز عليها كجزء من الخدمات التعليمية التي تقدمها الإدارة.

وشمل الحفل عرضًا مرئيًا قدمه مدير ومديرة إدارة الموهوبين استعرضا خلاله بداية انطلاق فصول الموهوبين ومراحل التوسع فيها وآلية اكتشاف الموهوبين والموهوبات، كما تابع الحضور استعراض طالب وطالبة من فصول الموهوبين لتجربتهم في فصول الموهبة وما حظيا به من اهتمام ورعاية أكسبتهم الكثير من المهارات الإبداعية.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور الزارع مديري ومديرات مكاتب التعليم ومدارس فصول الموهوبين والموهوبات.