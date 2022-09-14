قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم، بزيارة تفقدية إلى محافظة صامطة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

واستهل الزيارة بتدشين المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 500000 متر مربع، وتتضمن 300 ورشة، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون ريال.

ثم تفقد أمير جازان الخدمات التنموية المقدمة للأهالي في كافة المجالات البلدية والطرق والصحة والمياه، كما تفقد مشروع مبنى الكلية الجامعية للبنات، ونادي حطين، ومبنى الدفاع المدني، ومبنى النيابة العامة، ومبنى الكلية التقنية للبنات، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ صامطة أحمد زعلة عن المشروعات المنفذة والقائمة ومراحل إنجازها.

فيما التقى الأمير محمد بن ناصر بحضور نائبه خلال الزيارة، بمشايخ صامطة حيث جرى بحث احتياجات محافظة صامطة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية والتنمية في المجالات الزراعية والسياحية والتنموية والنقل وغيرها من المشروعات، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات أمير منطقة جازان حيالها. وترأس الأمير محمد بن ناصر، رئيس مجلس المنطقة بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجلسة الختامية من جلسات المجلس في دورة انعقاده الحالية للعام المالي الحالي والمخصصة لبحث الاحتياجات التنموية بمحافظة صامطة.