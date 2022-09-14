أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الأربعاء)، بوزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين.

وهنأ وزير الخارجية في بداية الاتصال وزير خارجية جمهورية تشاد بنجاح الحوار الوطني الشامل في بلاده، متمنياً المزيد من الأمن والاستقرار لجمهورية تشاد وشعبها الشقيق.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.