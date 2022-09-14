أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» إطلاق النسخة الثالثة من «مُسرّعة مسك» التي يهدف من خلالها مسار «مسك الريادة» - أحد مجالات تركيز المؤسسة - إلى تمكين الشباب من صُنع شركات واعدة في مجالات نوعية تدعم اقتصاد المملكة؛ وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2030.وتعكس مسرّعة الأعمال في مؤسسة «مسك» رؤية المؤسسة في دعمها لبيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المملكة وتعزيز دور الابتكار في الاقتصاد المحلي، من خلال التعاون مع منصة تمكين الابتكار الرائدة عالمياً «بلوج آند بلاي»؛ لتتواصل رحلة تمكين رواد الأعمال الطموحين والمواهب الفريدة والشركات الناشئة ذات الكفاءة العالية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة بهدف تطوير نموّها وتوسعها في المملكة وخارجها. وأظهرت معدلات النمو تقدماً مذهلاً لـ(40) شركة ناشئة منذ انضمامها إلى مسرعة مسك؛ لينعكس الأثر الحقيقي للبرنامج الذي يُزوّد الشركات الناشئة المحلية والإقليمية خلال 12 أسبوعاً بالتدريب والموارد والأدوات الهادفة لتسريع النمو والتوسع في المملكة، بمشاركة خبراء عالميين يعملون على إرشاد وتوجيه المستفيدين، بالإضافة إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى صناديق رأس المال الجريء المحلية والعالمية، والجهات الداعمة الأخرى التي تعزز مسيرة الشركات، كما تمكن مؤسسة «مسك» المستفيدين من استخدام ملتقى المدينة كمساحة عمل مشتركة، والدعم المستمر بعد التخرج.وبعد انضمامهم لمسرعة مسك، استطاع خريجو البرنامج الحصول على نحو 41.96 مليون دولار من خلال جولاتهم الاستثمارية، وفي الوقت نفسه شهد خلق الوظائف لشركات خريجي مسك الناشئة زيادة ملحوظة، حيث خلقت ما مجموعه 293 وظيفة منذ إطلاق البرنامج، 45 منها في المملكة.وأشار مدير البرامج في «بلج آند بلاي» هنريك بيرنتسن إلى أن القيم والأهداف المشتركة مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» ستُمكّن من دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال تمكين المزيد من رواد الأعمال الطموحين من أجل دفع التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030،