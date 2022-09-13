التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم (الثلاثاء)، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

كما بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث لشؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس الأوروبي.