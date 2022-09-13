استقبل وزير العدل الجزائري حافظ الأختام عبدالرشيد طبي في مطار العاصمة بالجزائر اليوم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق.

وتأتي زيارة المعجب تلبية لدعوة نظيره الجزائري وتستمر 4 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها المجال العدلي النيابي.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر د. عبدالله بن ناصر البصيري.

يذكر أن طبي زار المملكة في وقت سابق والتقى بالنائب العام وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهازين العدليين في مجال مكافحة الجريمة ومنها جرائم الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود.