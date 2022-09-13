انتهت قنوات اقرأ الفضائية من تصوير حلقات جديدة من برنامجها الجديد (اقرأ حول العالم) والذي يجوب معظم دول العالم في كل عام لتسليط الضوء على مواقع تراثية وأثرية ومراكز حديثة يشار إليها بالبنان بالإضافة إلى ثقافات منوعة من مختلف دول العالم.

كاميرا اقرأ جالت في عدة دول في الشرق الأوسط وآسيا و أوروبا والعديد من دول العالم صورت خلالها أكثر من 100 تقرير منوع بأسلوب مشوق ومثير جعل منه برنامجا مميزا على شاشة اقرأ.

برنامج (اقرأ حول العالم) من إعداد وتقديم رنا عزام، يبث كل يوم جمعة الساعة 21:00 ويعاد السبت 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، كما يعرض على صفحات اقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي.