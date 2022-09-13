تنضم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) إلى نخبة من مبتكري الذكاء الاصطناعي والقادة في القطاعات الصناعية والحكومية وصناع السياسات والشركاء من جميع أنحاء العالم في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لعام 2022 المنعقدة في الرياض اليوم.

وتعتبر كاوست من المؤسسات الأكاديمية الفاعلة في زيادة القدرات البشرية والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والمنطقة مدعومة ببنيتها التحتية الكبيرة التي تضم تقنيات متقدمة يُشغّلها خبراء رائدون من أمثال البروفيسور يورغن شميدهوبر مدير مبادرة الذكاء الاصطناعي في الجامعة والشهير عالمياً بـ«أبي الذكاء الاصطناعي الحديث». إضافة إلى ما تمتلكه كاوست من شراكات تعاونية متميزة مع مؤسسات رئيسية من القطاعين العام والخاص في المملكة والتي تساهم من خلالها في تضمين الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات الحيوية ذات التأثير الوطني في البلاد مثل الأمن والطاقة وتحليلات البيانات والصحة.

وألقى البروفيسور شميدهوبر في اليوم الأول من القمة، كلمة رئيسية عن الذكاء الاصطناعي. وهو أستاذ متخصص في مجال علوم الحاسب الآلي في كاوست ولديه مشاريع رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية الشبكات العصبية للتعلم العميق (DNNs). يشار الى أن الشبكات العصبية التي طورها في مختبره أصبحت بحلول منتصف عام 2010 من المكونات الأساسية في أكثر من ثلاثة مليارات جهاز، بما في ذلك الهواتف الذكية، كما أنها تُستخدم مليارات المرات يوميًا للترجمة التلقائية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتعرف على الكلام على منصة «غوغل»، ومترجم غوغل، والمساعد الذكي «سيري» من أبل، و«أليكسا» من أمازون وغيرها من التطبيقات.

ويحرص شميدهوبر بصفته مديرًا لمبادرة الذكاء الاصطناعي في كاوست، على توسيع أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية ومتعددة التخصصات، يقول: «يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين نمط حياة الإنسان وجعله أكثر صحة وسهولة».

كما ناقش كل من البروفيسور لورانس كارين، وكيل كاوست، أستاذ الهندسة الكهربائية والباحث العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبروفيسور برنارد غانم، نائب مدير مبادرة كاوست للذكاء الاصطناعي وأستاذ علوم الحاسب الآلي، ناقشا دور كاوست في تطوير مواهب الذكاء الاصطناعي في المملكة خلال حلقة نقاش حول تنمية القدرات البشرية مع الدكتور عبد الرحمن حبيب، نائب الرئيس لتطوير المواهب في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وسيتحدث جيسون روس، مدير تقنية المعلومات في كاوست، في اليوم الأخير من القمة، عن تأثير مبادرات كاوست الذكية على حرم الجامعة، وسيشارك في حوار رفيع المستوى بين المؤسسات والجامعات ومحافظي المناطق في المملكة يركز على تأثير الذكاء الاصطناعي على شريحة الشباب.