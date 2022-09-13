استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد بن نواف الصباح.

ورحب ولي العهد بالشيخ أحمد بن نواف الصباح في بلده الثاني السعودية، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة.

فيما عبر رئيس الوزراء الكويتي عن سعادته بزيارة السعودية ولقائه بالأمير محمد بن سلمان.

وتسلم ولي العهد خلال الاستقبال رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال الاستقبال تحيات وتقدير أمير دولة الكويت ونائبه وولي عهده لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الذي حمله نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وتحياته وتقديره لأمير دولة الكويت وولي عهده.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

فيما حضر من الجانب الكويتي السفير لدى السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال خالد الأحمد الصباح ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.