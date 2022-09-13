إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الثلاثاء)، الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وأفاد الدكتور الربيعة في تصريح صحفي له عقب التدشين بأنه ستغادر اليوم طائرتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان، تحملان على متنهما 180 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، مبيناً أنه سيستفيد من حمولة الطائرتين أكثر من 19 ألف شخص من متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق، فيما سيتواصل تسيير ما لا يقل عن 10 طائرات إغاثية مماثلة ضمن الجسر الجوي خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن هذا الجسر الجوي يتزامن مع جسر بري ينطلق داخل الأراضي الباكستانية بالتنسيق مع السفارة السعودية في إسلام أباد والسلطات المحلية هناك، محملاً بمساعدات إيوائية وغذائية وصحية متجهاً إلى المناطق المتضررة، مؤكداً أن هذه المساعدات هي امتداد للجهود الإنسانية التي تبذلها السعودية في شتى أنحاء العالم، كما تعكس ما تتحلى به قيادة السعودية من حس إنساني وحرص كبير على مساعدة المتضررين والمنكوبين.

وسأل الربيعة الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يخفف المعاناة عن الشعب الباكستاني الشقيق.