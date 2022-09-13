للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، الذي يعقد في الفترة من 28-29 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، فعالية «تحدي عوالم المستقبل»، التي تجمع نخبة من المبدعين، الذين سيتم تدريبهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتحويل أفكارهم ورؤاهم إلى مشاريع ريادية تخدم الإنسانية في أهم القطاعات الحيوية.

وبعد تنظيمها العام الماضي في الولايات المتحدة بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، تستضيف إمارة الشارقة نسخة هذا العام من الفعالية، التي ستعقد عبر منصة «مختبر تحديات المستقبل» ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى، بالتعاون مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، في الفترة من 26-28 سبتمبر الجاري، وتتضمن سلسلة جلسات في البرمجة والورش الجماعية، إضافة إلى العروض التقديمية التي تطرحها الفرق المشاركة في اليوم الأخير من التحدي.

وفي 29 سبتمبر، اليوم الختامي من المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «تحديات وحلول»، تختار لجنة التحكيم المشروع الفائز ضمن «تحدي عوالم المستقبل» لتكريمه بـ«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» عن فئة «أفضل تحدٍّ لمبادرات المستقبل في الاتصال الحكومي»، وسيجري ترويج المشروع الفائز في أبرز المحافل العالمية.

آليات اتصال فاعلة

وضمن الفعاليات المصاحبة التي تقام على منصة «مختبر تحديات المستقبل»، تتناول جلسة عصف ذهني موضوع «الاتصال الحكومي ومتطلبات الإعلام الجديد»، وتناقش أثر التكنولوجيا الحديثة في ابتكار آليات اتصال فاعلة بين أقسام الاتصال في المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، والمهارات التقنية التي ينبغي أن يمتلكها موظف الاتصال الحكومي للتفاعل مع الإعلاميين وفقاً لتطورات التقنيات الحديثة.

تعليم ذوي الإعاقة

وفي إطار المساعي العامة لوضع الخطط والسياسات الحكومية لتعليم وتمكين ذوي الإعاقة، تأتي جلسة العصف الذهني الأخرى تحت عنوان «آفاق طموحة لذوي الإعاقة في التعليم»، ويبحث المشاركون من خلالها مستقبل التعليم الذكي لذوي الإعاقة، وأفضل الوسائل التي تضمن إكسابهم المعارف والمهارات التي تساعدهم على مواكبة تطورات العصر، إضافة إلى استعراض الرؤى المستقبلية لأساليب تمكينهم، وآليات مساعدة الأهل على انخراط أبنائهم من ذوي الإعاقة في المجتمع.

الإنسان والتكنولوجيا

وتحت عنوان «حوارات شجاعة» ينظم المنتدى مجموعة من الجلسات، بالشراكة مع (حكومة 01)، ويتحدث خلالها ناي هـ. نجوين، وماورا كيليهير، وكلاير تان، الباحثين في مؤسسة «إم آي تي آب انفينتر»، وآني رولادن كامبل، من مؤسِسة انترستيشيا الدولية، وليان فراي، الرئيس التنفيذي للابتكار في مؤسسة أستراك 01، والشريك في سمارت هيومانز، ويدير الجلسة إبراهيم البدوي، الرئيس التنفيذي لحكومة 01.

وتضع الجلسة الأولى من «حوارات شجاعة» «علاقة الإنسان بالتكنولوجيا» على مائدة النقاش، حيث تسعى من خلال طرح سلسلة من الأفكار إلى إزالة الغموض عن عالم التقنيات، واستكشاف تأثيراتها، وتقييم آثار التكنولوجيا في الأفراد والمجتمعات، كما يستعرض المشاركون ضرورة الإسراع في إنشاء بيئة تعليمية تعزز من الحضور البشري في عالم التكنولوجيا.

تصميم المستقبل

ولأن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي ابتكاره، تسعى الجلسة الثانية من الحوارات الشجاعة إلى مناقشة موضوع «الذكاء الاصطناعي وتصميم المستقبل»، حيث يعمل المشاركون ضمن فرق لتصميم عالم المستقبل عبر برمجة «أمازون أليكسا»، ما يساعد في تصميم المحادثات المدعومة من البرمجيات والتنقل في السيناريوهات المستقبلية المحتملة لإنشاء العالم الذي يرغبون أن يعيشوا فيه.

وسعياً إلى نقل تجاربه للجمهور وإبراز نجاحاته خلال «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022» يشارك الفريق الفائز بـ «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» في منصة «حوارات شجاعة»، إذ تخصص جلسة لهم، يتحدثون فيها عن تجربتهم في «تحدي عوالم المستقبل»، والفوائد التي اكتسبوها، كما يروجون لأفكارهم ومشاريعهم التي نتجت عن التحدي، قبل حضورهم حفل توزيع الجائزة وتكريم الفائزين.