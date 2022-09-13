وصل الشيخ أحمد بن نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، اليوم (الثلاثاء)، إلى جدة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ونائب أمين محافظة جدة علي محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.