كشفت أمانة الطائف لـ«عكاظ» استمرارها في إزالة أعتاب المحلات المطلة على شارع أبو بكر من الجهتين، وأكدت أنه بعد الانتهاء من تهيئة الشارع سيتم العمل في شوارع أخرى. ورصدت «عكاظ» إلزام أصحاب المحلات في شارع أبو بكر بإزالة الأعتاب البارزة وإدخالها ضمن حرم المحلات، وشملت أعمال التطوير -إلى جانب إزالة الأعتاب- توسعة مسارات التسوّق ومنح مساحات لممارسة رياضة المشي واستخدام الدراجات الهوائية واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بجديدة. يشار إلى أن إشكالية بروز الأعتاب في الشوارع ظلت الطائف تعاني منها خصوصا في الأحياء السكنية، وتشهد الأحياء الجديدة الآن المعاناة ذاتها.