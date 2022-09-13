استقبلت وزارة التعليم الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لاستكمال تلقيهم جميع الخدمات التعليمية والمساندة في أرض الوطن، وتم نقلهم إلى مدينة «سناد» للتربية الخاصة بمكة المكرمة، بواسطة وسائل نقل متخصصة؛ بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.وتضمّن حفل الاستقبال بالمطار برنامجاً ترحيبياً أعدته الوزارة بمشاركة فرق متخصصة، وأقيم برنامج متكامل في مدينة سناد تضمن عدداً من الأركان التعريفية، والبرامج الاحتفالية الترحيبية بالطلبة وأسرهم.وتقدّم مدينة سناد للتربية الخاصة برامج تمكين لذوي الإعاقة؛ للحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، مع توفير التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إلى جانب تقديم خدمات متميّزة في التربية الخاصة والتشخيص والتأهيل والمتابعة، والخدمات المساندة والتدخل المبكر.يُشار إلى أن مدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها مدينة متكاملة تُقدم خدمات شاملة تتمثل في الخدمات التعليمية والتأهيلية في منظومة واحدة تُلبي احتياجات المستفيد؛ بهدف إعداده عضواً فعّالاً ومستقلاً في المجتمع، حيث ستصل طاقتها الاستيعابية تدريجياً إلى ما لا يقل عن 1000 طالب وطالبة يحظّون بكامل الرعاية والاهتمام على أيدي كوادر سعودية متخصصة في مجالات التربية الخاصة، كما تعد مدارس سناد معلماً من معالم المنطقة؛ كونها تقدّم خدمات بمعايير عالمية، من ضمنها منهج اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتتبع معايير عالمية في التدريس واستخدام التقنيات الحديثة المختلفة في فصولها التعليمية.