بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الصين شي جينبينغ، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان.

وقال الملك في برقيته «علمنا بنبأ وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الصين شي جينبينغ، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».