اختتم معسكر ومسابقة (CyberGate) للأمن السيبراني الذي شارك فيع (250) طالبًا وطالبة، يمثلون عددًا من الجامعات الحكومية والأهلية وتوج بفوز 3 جامعات حكومية بالمراكز الأولى الذي نظمته الجامعة السعودية الإلكترونية التي تهدف إلى تنمية وتطوير القدرات والمهارات البشرية في مجال الأمن السيبراني، من خلال البرامج والمسابقات النوعية التي تحفز الطلبة وتكشف طاقاتهم الإبداعية وترفع مستواهم وتمكنهم من التعارف وتبادل الخبرات في ما بينهم، حيث فازت بالمركز الأول جامعة الملك سعود (مشروع وعي) من تصميم الطالبة نورة حمد الفليج، كما حصل على المركز الثاني (مشروع Ransomware Protection) من تطوير عبد الرحمن العبيدي، وراشدة الرشيدي، ويوسف اليامي، وغلا العبود، وضي الحربي، من ثلاث جامعات سعودية، وهي الجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحصلت على المركز الثالث (مشروع Zero Attack Platform) من تصميم الطالبة فرح مروان الحرستاني من الجامعة السعودية الإلكترونية.

يذكر أن معسكر CyberGate تضمن (12) ورشة عمل تخصصية، تم تنفيذها عن بعد باستخدام منصة البلاك بورد، وقام بتقديمها عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن السيبراني.

وركزت ورش العمل على التحديات السيبرانية القائمة وسبل التعاطي معها، حيث كان لتنوع محاور ورش العمل أهمية كبرى في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين التي كانت ضمن إستراتيجية الجامعة ‏السعودية الإلكترونية في مركز الأمن السيبراني.