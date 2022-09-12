بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان.

وتأتي هذه الحملة حرصا من خادم الحرمين الشريفين على تقديم يد العون والمساعدة لمتضرري الفيضانات في باكستان التي أدت إلى مئات الوفيات وتهدم مئات الآلاف من المنازل وتشريد الملايين من الأسر، ويمكن التبرع من خلال منصة «ساهم» عبر الرابط التالي: http://Sahem.KSrelief.org/PK22، وستخدم الحملة القطاعات التالية:

• قطاع الغذاء: سيوزع المركز مئات الآلاف من السلال الغذائية، علماً أن السلة الغذائية تسد حاجة أسرة مكونة من 7 أفراد لمدة شهر، وتكلفة السلة الواحدة 225 ريالا، ووزنها 62 كيلوغراما موزعة على المكونات التالية: (5 كيلوغرامات أرز، 5 كيلوغرامات سكر، 40 كيلوغراما من الدقيق، 5 لترات من زيت الطعام، 6 عبوات بسكويت للأطفال، 5 كيلوغرامات من العدس، كيلوغرامان من التمر).

• قطاع الإيواء: سيوفر المركز خيام الإيواء وحقائب المستلزمات الأساسية للإيواء، وتبلغ تكلفة الخيمة 600 ريال، ومقاس الخيمة 4م×4م

• تكلفة الحقيبة الواحدة 460 ريالا: تحتوي الحقيبة على المكونات التالية: (فراش أرضي بلاستيكي، طربال، شبكة للبعوض (ناموسية)، بطانيتان، جالون 10 لترات، دلو، طقم كامل لأدوات المطبخ المهمة).

كما سيقدم المركز مشاريع لدعم البنية التحتية وإعادة التأهيل، ومنها:

• قطاع المياه، إذ إن مئات الآلاف من النازحين بحاجة ماسة إلى مياه صالحة للشرب، وسيساهم المركز بتوفير المياه الصالحة للشرب عن طريق حفر الآبار، علماً أن تكلفة البئر الواحد 10,125 ريالا.

• قطاع إعادة التأهيل: مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بسبب الفيضانات، والمساهمة في التبرع تخفف من معاناتهم وتساهم في توفير حياة كريمة لهم، وسيتم بناء منازل للمتضررين، ويتكون المنزل من (غرفتين، مطبخ، دورة مياه)، وتكلفة المنزل الواحد 37,500 ريال.

• بناء مرفق تعليمي مكون من (فصلين دراسيين، دورتي مياه، مضخة يدوية لتوفير مياه صالحة للشرب)، وتكلفة المرفق التعليمي 41,250 ريالا.