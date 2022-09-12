ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين، ومقيمان من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166 متناً من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض، والشرقية و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.