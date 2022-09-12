أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي المصروفات لعملائها من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص قد تجاوز 10 مليارات ريال، خلال أغسطس 2022.

وكشفت «التأمينات» أن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدّرة إلكترونياً بلغت أكثر من 163 ألف خطاب، في حين أنجزت أكثر من 3.7 مليون معاملة إلكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية، كما بلغ عدد المسجلين الجدد في الخدمات الرقمية أكثر من 166 ألف مسجل جديد.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحرص من خلال إستراتيجيتها على تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة رقمية مميزة بما يتيح لعملائها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل إنجاز تعاملاتهم مع المؤسسة بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.