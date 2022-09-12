أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أنه لا توجد نسبة محددة للثانوية العامة للتقديم على مسار «إمداد»، مؤكدا أنه يجب أن تنطبق الشروط العامة للابتعاث والخاصة لكل مسار، والحصول على قبول غير مشروط من المؤسسات التعليمية المعتمدة.

وحول عدد الطلبات المسموح التقديم عليها في برنامج الابتعاث، كشف البرنامج أنه يمكن تقديم أكثر من طلب مختلف في المسار أو الجامعة أو التخصص. ومثال على ذلك: يمكن للطالب تقديم طلب على مسار الرواد في تخصص إدارة الأعمال من جامعة معتمدة، وتقديم طلب آخر على مسار إمداد في تخصص آخر من جامعة أخرى.

وأفاد البرنامج أن التقديم مازال متاحا في مسار الرواد، ومسار إمداد، ومسار البحث والتطوير، ويمكن التقديم عبر بوابة «سفير2» من خلال الرابط التالي: https://safeer2.moe.gov.sa/Portal، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي باتباع الخطوات التالية: التسجيل في نظام سفير، إرفاق بطاقة الهوية الوطنية، إرفاق صورة جواز سفر ساري المفعول، إرفاق صورة شهادة المؤهل السابق، وصورة قرار المعادلة، إذا كانت من خارج السعودية، خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضحا فيه الخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة واسم الجامعة، إرفاق صورة من السجل الأكاديمي، وصورة من خطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة بدء الدراسة، إرفاق عنوان وطني مسجل للمتقدم.