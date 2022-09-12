تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وقام بتسليم الرسالة لولي العهد، وزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، خلال استقباله له في مكتبه بجدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني.

فيما حضر من الجانب الهندي، الوكيل المساعد لمكتب الوزير الدكتور شيلباك امبولاي.