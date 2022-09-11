بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت «الصحة» طبيبة وافدة تقوم بعمليات الإجهاض، من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض.

وتلقت الصحة بلاغاً عن قيام طبيبة وافدة بعمليات الإجهاض في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وقامت فرق الالتزام بـ«صحة الرياض» بمفاوضة الطبيبة بهيئة «متسوق سري» على تنفيذ عملية إجهاض، وتم الاتفاق على مبلغ 8 آلاف ريال، وباشرت فرق الالتزام في «صحة الرياض»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف أو بإحداهما.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع الى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة، حيث ضُبطت كذلك مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت «الصحة» استمرار جولاتها الرقابية، بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية، وتطبيق معايير سلامة المرضى.

ولفتت «الصحة» إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.