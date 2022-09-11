ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم (الأحد)، الاجتماع الوزاري للجنة «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية، ومناقشة توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030 وزيادة الاستثمارات البينية.

وفي نهاية الاجتماع، وقع وزير الخارجية ووزير خارجية الهند على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني، فيما حضره من الجانب الهندي، وكيل وزارة الخارجية الهندية للشؤون القنصلية وشؤون المغتربين في الخارج الدكتور أوصاف سعيد، والوكيل المساعد لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الهندية شيري فيبل.